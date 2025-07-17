Вистава”1975″ франківського драмтеатру – у шортлісті Премії-Фестивалю “ГРА”-2025

Вистава «1975» Франківського драмтеатру увійшла до шортліста Всеукраїнської театральної Премії-Фестивалю «ГРА»-2025 у номінації «Найкраща вистава на перетині мистецького синтезу і жанрів та перформативних форм».

Цьогоріч у шортлісті — 14 вистав із 12 театрів із 7 міст України, пише Правда.іф з посиланням на Франківський драмтеатр

“Неймовірно тішимося, що поруч із нами в номінації — театр “Нафта” із Харкова та їхня вистава “Хтось такі як я”, – зазначають у драмтеатрі.

Постановка «1975» словенського режисера Томі Янежича – це документальні вигадки кількох поколінь сім’ї з Івано-Франківська, засновані на реальних історіях з життя акторів і режисера.

«ГРА» — головна національна театральна премія, яка відзначає найяскравіші сценічні роботи в Україні. Потрапити до її фіналу — вже велике визнання.

Дякуємо журі за довіру, а глядачам — за підтримку.