Тепле місто випустило наліпки-нагадування про хвилину мовчання

В Івано-Франківську на дверях громадських закладів зʼявилися наліпки з фразами «Зупинись. Тиша — наш спосіб пригадати», «Цей простір зупиняється о 9:00, щоб вшанувати хвилиною мовчання» та «Зупинись. Згадай. Подякуй».

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це КУРСу повідомили організатори акції.

Такі маркери створила команда платформи «Тепле місто» – як спосіб нагадати про те, що потрібно зупинитися на хвилину о 9-й годині ранку, щоб вшанувати полеглих військових.

«У платформі “Тепле місто” ми працюємо над культурою вшанування памʼяті. Перший крок — зупинити місто о 9:00 для хвилини мовчання. Для цього ми запровадили наліпки, які символізують ідею: цей простір затихає о девʼятій. У цю хвилину заклад припиняє свою роботу, а працівники вшановують памʼять. Ви можете також приєднатися до цього ритуалу, перервавши свій сніданок, згадати та подякувати полеглим військовим», — розповідає Андрій Волик, проєктний менеджер проветеранського напряму.

Першими акцію підтримали у мережі «23 ресторани», а вже зараз можна побачити наліпки на дверях інших закладів.

Долучитися до акції та наклеїти наліпку на двері свого простору – закладу громадського харчування, магазину чи офісу – можна написавши команді «Теплого міста» в соціальних мережах або ж на пошту [email protected]. Наліпки видають безкоштовно.