ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Тепле місто випустило наліпки-нагадування про хвилину мовчання
Диван на коліщатках в темній вітальні

Тепле місто випустило наліпки-нагадування про хвилину мовчання

Автор: Олег Мамчур
17/07/2025 21:45
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

В Івано-Франківську на дверях громадських закладів зʼявилися наліпки з фразами «Зупинись. Тиша — наш спосіб пригадати», «Цей простір зупиняється о 9:00, щоб вшанувати хвилиною мовчання» та «Зупинись. Згадай. Подякуй».

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це КУРСу повідомили організатори акції.

Такі маркери створила команда платформи «Тепле місто» – як спосіб нагадати про те, що потрібно зупинитися на хвилину о 9-й годині ранку, щоб вшанувати полеглих військових.

«У платформі “Тепле місто” ми працюємо над культурою вшанування памʼяті. Перший крок — зупинити місто о 9:00 для хвилини мовчання. Для цього ми запровадили наліпки, які символізують ідею: цей простір затихає о девʼятій. У цю хвилину заклад припиняє свою роботу, а працівники вшановують памʼять. Ви можете також приєднатися до цього ритуалу, перервавши свій сніданок, згадати та подякувати полеглим військовим», — розповідає Андрій Волик, проєктний менеджер проветеранського напряму. 

Першими акцію підтримали у мережі «23 ресторани», а вже зараз можна побачити наліпки на дверях інших закладів. 

Долучитися до акції та наклеїти наліпку на двері свого простору – закладу громадського харчування, магазину чи офісу – можна написавши команді «Теплого міста» в соціальних мережах або ж на пошту [email protected]. Наліпки видають безкоштовно. 