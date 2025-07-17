Завтра Рогатинська громада зустріне “на щиті” воїна Пинила Михайла

18 липня Рогатинська площа знову зустрічатиме тіло полеглого на війні захисника Пинила Михайла. Воїн загинув 14 липня 2025 року у районі населеного пункту Комишуваха, на Запорізькому напрямку.

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

Що відомо про воїна

У вересні 2024 року Михайло Пинило став до лав Збройних сил України. Пройшов полігон у Рівному, дві операції (у зв’язку зі здоров’ям), реабілітацію. І знову — у стрій. Останній час служив на Запорізькому напрямку, у складі 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади сапером 1 інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу 1 гірсько-штурмового батальйону.

14 липня 2025 року у районі населеного пункту Комишуваха, на Запорізькому напрямку боєць загинув.

На майдані Роксолани 18 липня, о 10 годині відбудеться церемонія прощання та панахида за полеглим захисником.