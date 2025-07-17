Суддю Володимира Булку з Івано-Франківська позбавили довічних виплат

15 липня Вища рада правосуддя позбавила статусу судді та довічних виплат екс-суддю господарського суду Івано-Франківської області Володимира Булку.

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2 липня 2025 року набрав законної сили обвинувальний вирок Вищого антикорупційного суду від 13 березня 2024 року щодо судді у відставці Булки В. І., що стало підставою для припинення його відставки, пише Бліц-Інфо.

“Згідно з вироком Вищого антикорупційного суду від 13 березня 2024 року Булку В. І. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у значному розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої йому влади), призначено покарання – позбавлення волі на 6 років з позбавленням права займати посади судді, прокурора та адвоката строком на 3 роки, з конфіскацією всього належного йому майна. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалою від 2 липня 2025 року скоротила строк позбавлення волі до 5 років, в інший частині вирок залишила без змін”,- повідомили у Вищій раді правосуддя.

Варто зауважити, що копію рішення ВРП направлять до Пенсійного фонду України, щоб йому припинили виплати щомісячного довічного грошового утримання, яке нарахували у зв’язку з відставкою.