На Івано-Франківщині облаштували оглядову зону біля “Каретного мосту”

У Ворохті на Франківщині відновили ще одну туристичну локацію, оглядовий мостик, та облаштували відпочинкову зону біля вузькоколійного віадуку.

Про реконструкцію біля памятки розповів посадовець Ворохтянської громади Віталій Кермощук, відзначивши добру роботу у цьому проєкті відділу туризму, зовнішніх зв’язків та інвестицій Ворохтянської селищної ради, передає “Бліц-Інфо”.

Проєкт вдалося втілити завдяки мікрогранту “Support to Nature Protected Areas in Ukraine”, який Ворохтянська громада виграла у листопаді 2024 року. У рамках проєкту «Аеротерапія у Ворохті: шлях до здоров’я та спокою, окрім ремонту оглядового мостика, буде створено екостежку через хвойний ліс поблизу струмочка. Таким чином у громаді мають намір розвивати напрям аеротерапії. Ворохта є ідеальним місцем для проведення сеансів аеротерапії, адже наш край славиться своїм чистим повітрям. На Прикарпатті аеротерапія ще недостатньо розвинена, тому проєкт є важливим для його популяризації та покращення туристичної привабливості Ворохти.

Вузькоколійний віадук “Каретний міст” – унікальна архітектурна пам’ятка Карпат, розташована у Ворохті. Його збудували наприкінці XIX – на початку XX століття як частину залізничного маршруту між Галичиною та Трансильванією.