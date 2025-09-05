На Говерлі встановили громовідвід. ФОТО

Днями волонтери завершили роботи на найвищій вершині України — Говерлі. Вони відремонтували стелу та встановили громовідвід, щоб забезпечити безпеку туристів під час гроз.

Про це пише Правда з посиланням на команду Волонтерських мандрівок.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

У Карпатах не раз траплялися випадки, коли блискавка влучала в будівлі, хрести на вершинах і навіть у людей. Так, у липні 2023 року на Говерлі через удар блискавки загинули двоє туристів — чоловік та 11-річна дівчинка, ще одна людина отримала поранення.

Щоб запобігти подібним трагедіям, на вершині гори встановили громовідвід – спеціальний пристрій, який захищає людей і споруди від блискавок. Він складається з металевого стержня у найвищій точці та провідника, який безпечно відводить електричний розряд у землю. Громовідвід також зменшує ризик пожеж, адже від потрапляння блискавки може загорітись суха трава чи деревʼяні елементи.

На найвищій точці України також завершили реконструкцію стели. Наразі планується творче оздоблення та встановлення деревʼяної підкови.

До слова, нещодавно волонтери-мандрівники відремонтували два притулки у підніжжі Говерли. Мова про екологічний пункт “У підніжжі Говерли” та “Перемичка”.