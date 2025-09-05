У Галичі археологи знайшли фрагменти скляних виробів XVII–XVIII століття. ФОТО

Під час археологічних досліджень в’їзної вежі в Галицький замок науковці знайшли фрагменти скляних виробів XVII–XVIII століття.

Про це повідомили на Facebook-сторінці національного заповідника “Давній Галич”.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Серед знайдених артефактів — частини штофів, масивних квадратних посудин, у яких зберігали та подавали алкогольні напої.

“Деякі уламки вкриті іризацією — ніжним веселковим блиском, що з’являється після століть перебування у ґрунті. Хоч це й ознака корозії, проте саме вона надає знахідкам унікальної декоративності”, — йдеться у дописі.

Окрім цього, у в’їзній вежі Галицького замку археологи натрапили на фрагмент вапнякового блоку з витонченою ренесансною різьбою.