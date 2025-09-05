ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Галичі археологи знайшли фрагменти скляних виробів XVII–XVIII століття. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Галичі археологи знайшли фрагменти скляних виробів XVII–XVIII століття. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
05/09/2025 14:35
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Під час археологічних досліджень в’їзної вежі в Галицький замок науковці знайшли фрагменти скляних виробів XVII–XVIII століття.

Про це повідомили на Facebook-сторінці національного заповідника “Давній Галич”.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Серед знайдених артефактів — частини штофів, масивних квадратних посудин, у яких зберігали та подавали алкогольні напої.

“Деякі уламки вкриті іризацією — ніжним веселковим блиском, що з’являється після століть перебування у ґрунті. Хоч це й ознака корозії, проте саме вона надає знахідкам унікальної декоративності”, — йдеться у дописі.

Фрагменти скляних виробів, Галицький замок, археологи

Окрім цього, у в’їзній вежі Галицького замку археологи натрапили на фрагмент вапнякового блоку з витонченою ренесансною різьбою.

“На камені збереглися дві паралельні смуги розеток із вісьмома пелюстками у квадратних рамках, оздоблених геометричними стрічками. Розміри вражають: орнаментований фрагмент має 42 сантиметри завширшки та 22 сантиметри завтовшки. Експерт Юрій Лукомський припускає: це — частина надбрамної перемички (архівольта) однієї з двох брам башти”, — написав гендиректор національного заповідника “Давній Галич” Володимир Олійник.

Фрагмент вапнякового блоку, Галицький замок, Івано-Франківщина

СХОЖІ НОВИНИ