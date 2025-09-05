У Галичі археологи знайшли фрагменти скляних виробів XVII–XVIII століття. ФОТО

Під час археологічних досліджень в’їзної вежі в Галицький замок науковці знайшли фрагменти скляних виробів XVII–XVIII століття.
Про це повідомили на Facebook-сторінці національного заповідника “Давній Галич”.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Серед знайдених артефактів — частини штофів, масивних квадратних посудин, у яких зберігали та подавали алкогольні напої.
“Деякі уламки вкриті іризацією — ніжним веселковим блиском, що з’являється після століть перебування у ґрунті. Хоч це й ознака корозії, проте саме вона надає знахідкам унікальної декоративності”, — йдеться у дописі.
Окрім цього, у в’їзній вежі Галицького замку археологи натрапили на фрагмент вапнякового блоку з витонченою ренесансною різьбою.
“На камені збереглися дві паралельні смуги розеток із вісьмома пелюстками у квадратних рамках, оздоблених геометричними стрічками. Розміри вражають: орнаментований фрагмент має 42 сантиметри завширшки та 22 сантиметри завтовшки. Експерт Юрій Лукомський припускає: це — частина надбрамної перемички (архівольта) однієї з двох брам башти”, — написав гендиректор національного заповідника “Давній Галич” Володимир Олійник.