Невідомий чоловік у громадському транспорті відібрав гроші у неповнолітньої

3 вересня пообіді до поліції звернулася 15-річна дівчина, яка повідомила, що невідомий чоловік у громадському транспорті відібрав її гроші.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Правоохоронці встановили, що спершу зловмисник намагався таємно викрасти кошти з сумки неповнолітньої. Коли дівчина помітила протиправні дії та намагалася їх викрити, нападник приклав до її шиї невстановлений металевий предмет. Відтак пригрозив насильством та забрав кошти. Опісля вийшов з автобуса і втік.

Заявниця надала детальний опис нападника. Оперативники Івано-Франківського районного управління поліції швидко встановили його особу. Ним виявився 45-річний місцевий житель, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. А вже за півгодини поліцейські затримали його в центрі міста у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Процесуальне керівництво здійснює Окружна прокуратура міста Івано-Франківська.