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На Івано-Франківщині 07 травня оголошено штормове попередження - жовтий рівень небезпеки
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На Івано-Франківщині 07 травня оголошено штормове попередження – жовтий рівень небезпеки

Автор: Ігор Василик
07/05/2025 08:31
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Синоптики попереджають про погіршення погодних умов на території усієї Івано-Франківської області у середу, 07 травня. За даними обласного гідрометцентру, прогнозується хмарна погода з проясненнями та невеликий короткочасний дощ.

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Температура повітря:

  • у місті: вночі +6…+8°C, вдень +11…+13°C;
  • по області: вночі +3…+8°C, вдень +8…+13°C;
  • у високогір’ї Карпат: вночі +1…+6°C, вдень +4…+9°C.

Вітер — північно-східний, 5–10 м/с.

Крім того, зберігається попередження про небезпечне метеорологічне явище. До кінця дня 6 травня, а також вночі та зранку 7 травня на території області очікується туман із видимістю 100–500 метрів, що триватиме понад 3 години.

Це відповідає 1 рівню небезпечності (жовтий).

На автошляхах прогнозується видимість 4–6 км. Водіям радять бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху, попереджає своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.