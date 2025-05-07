Руслан Марцінків привітав франківців із Днем міста ВІДЕО+ПРОГРАМА

Сьогодні Івано-Франківськ відзначає 363-річницю від дня отримання тоді ще Станиславовом Магдебурзького права, що зробило його повноцінним містом, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

З цієї нагоди у місті запланований цілий ряд заходів.

Зокрема для франківців та гостей міста сьогодні проїзд у комунальному громадському транспорті (тролейбуси та автобуси) буде безкоштовним.

7 травня (середа):

10:00–19:00 – Ярмарок ветеранських бізнесів (вул. Дмитра Вітовського);

12:00 – Інтерактивна екскурсія та історична вікторина (сквер біля краєзнавчого відділу Центральної бібліотеки, вул. Мазепи, 1);

12:00 – Вулична фотосесія за донат “Один кадр — тисячу слів вдячності” (Міський парк, біля літньої сцени);

13:00–16:00 – Майстер-клас з кування (Павільйон Ковалів, Бастіон);

14:00 – Творча зустріч з авторами серії книг “Моє місто” та встановлення Рекорду України (Краєзнавчий музей);

15:00 – Флешмоб “Незламні! Вартові міста!” і благодійний ярмарок (площа Ринок);

15:00 – Інсталяція “Живу, люблю і дихаю тобою, моє найкраще місто на землі” (Вічевий майдан);

16:00 – Мистецька програма муніципальної капели бандуристів (літня сцена парку);

17:00 – Музичний проєкт “Мати” Київського театру оперети (драмтеатр, вхід за запрошеннями);

18:00 – концерт рок-гурту “Жадан і Собаки” (літня сцена Промприладу)

19:00 – Концерт академічного симфонічного оркестру обласної філармонії (Палац Потоцьких).

8 травня (четвер):

10:00 – Театральні екскурсії до Дня міста та річниці відкриття музею “Місто і зброя”;

13:00 – Театр-студія “Жива історія” (територія Палацу Потоцьких);

16:00 – Квест “Таємниці Станіславова” (старт від міської ради, вул. Грушевського, 21).

9 травня (п’ятниця):

Мистецька програма “Матері, що народжують Героїв” (вшанування матерів полеглих та зниклих безвісти Героїв). Час і місце не розголошується з міркувань безпеки.

10 травня (субота):

10:00 – Велопробіг: вул. Незалежності — Лепкого — Мулика — Грушевського — Вагилевича — Січових Стрільців — Мазепи — заїзд на міське озеро з вулиці Савича, навколо озера, фініш — станція прокату човнів.

11 травня (неділя):

12:00 – Таємнича екскурсія від мера (старт від Ратуші);

15:00 – Відкриття будинку культури в селі Радча;

16:00 – Мистецька програма “Цвіт талантів Івано-Франківська” (площа Ринок);

16:00 – Виступ муніципального оркестру народної музики “Рапсодія” та муніципального тріо бандуристок “Мальви” (літня сцена міського парку).

З нагоди свята міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків записав відеопривітання для жителів та гостей міста: