На Івано-Франківщині активізувалися отруйні павуки

У 2025 році на Івано-Франківщині фіксують три види отруйних павуків. Це — каракурт, тарантул та аргіопа тигрова. Укуси цих членистоногих не спричинюють смерть, однак можуть бути небезпечними для людей, схильних до алергії.

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Про це у коментарі Суспільному розповіла паразитологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб Ірина Олексюк.

Який вигляд мають отруйні павуки, які водяться на Івано-Франківщині



Зі слів Ірини Олексюк, найбільший за розмірами вид павуків, якого можна зустріти на Прикарпатті — тарантул. Він має великі лапи, біле й сіро-буре забарвлення. Його тіло вкрите волосками.

Тарантул — найбільший за розмірами вид павуків, якого можна зустріти на Прикарпатті



Менша за розміром — аргіопа тигрова. Самка може мати 8-9 сантиметрів, а самець — максимум — 5 сантиметрів. Ці павуки вкриті жовтими, чорними та білими смугами.

Каракурт зазвичай має 8 сантиметрів завдовжки. Він може бути як повністю чорним, так і мати на собі червоні цятки.



Де водяться отруйні павуки на Івано-Франківщині



Павуки активізуються у теплу пору року. Зазвичай сезон триває з квітня до жовтня. Особливо активними вони є у серпні та вересні — у суху вітряну погоду павуки розмножуються, розповідає Ірина Олексюк.

Найчастіше з отруйних павуків на Івано-Франківщині можна зустріти аргіопу тигрову



“Вона водиться у високих травах на сонячних ділянках, де є вітер. Ці павуки розкладають свої павутинки у траві й ловлять комах. Також вони можуть бути в людей на городах, де є високі рослини”, — каже спеціалістка обласного центру контролю і профілактики хвороб.

Каракурти живуть на полях. Там вони риють нірки в землі. На Івано-Франківщині їх можна зустріти рідко, адже цей вид павуків притаманний для степової частини України. На Івано-Франківщині каракуртів можна зустріти рідко. Тарантули належать до тих павуків, які можуть заповзти до будинку. Однак таке на Прикарпатті фіксують рідко, додає Ірина Олексюк.

Чим небезпечні укуси каракурта, тарантула та аргіопи тигрової



Паразитологиня обласного центру контролю і профілактики хвороб каже: укуси отруйних павуків, які водяться на Івано-Франківщині, смертельної загрози не несуть. Однак у людей, схильних до алергії, це може спровокувати від почервоніння до анафілактичного шоку. При зустрічі з таким павуком краще на нього не реагувати й обійти, каже Ірина Олексюк. Самостійно ці членистоногі не нападають.