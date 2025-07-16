Городенківська громада віддала шану захиснику Козьміну Любомиру

Сьогодні мешканці Городенківської громади на колінах зустріли захисника Любомира Козьміна, мешканця Городенки, який віддав найцінніше – своє життя, за волю та незалежність України.
Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду.
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Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенки священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за загиблим воїном.
“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.
Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного.
Вічна пам‘ять Захиснику України”, – йдеться у дописі.
Тіло покійного Героя перебуватиме у батьківському домі. Панахида розпочнеться сьогодні о 20:30 годині.
Церемонія прощання з Героєм розпочнеться завтра, 17 липня об 11:30 годині.