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Похорон військовослужбовця з українським прапором та фото
Диван на коліщатках в темній вітальні

Городенківська громада віддала шану захиснику Козьміну Любомиру

Автор: Оксана Марушкевич
16/07/2025 13:17
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Сьогодні мешканці Городенківської громади на колінах зустріли захисника Любомира Козьміна, мешканця Городенки, який віддав найцінніше – своє життя, за волю та незалежність України.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду. 

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Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенки священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за загиблим воїном.

“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.

Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного.

Вічна пам‘ять Захиснику України”, – йдеться у дописі.

Тіло покійного Героя перебуватиме у батьківському домі. Панахида розпочнеться сьогодні о 20:30 годині.

Церемонія прощання з Героєм розпочнеться завтра, 17 липня об 11:30 годині.

Військові несуть труну до автомобіля, похорон.
Священнослужителі з короваєм на церемонії в Україні.
Церковна церемонія на вулиці з участю священиків.
Люди під парасольками на вулиці під дощем.
Люди під парасолями під дощем
Група людей під парасольками під дощем
Люди під парасольками стоять під дощем на вулиці.
Церемонія прощання з військовим у дощову погоду.
Поховання героя з прапором України
Церемонія прощання з українським військовим під дощем.
Військові і священики під дощем біля каплиці.
Похоронна процесія на вулиці під дощем.
Люди під парасолями ховаються від дощу
Чорний автомобіль під дощем на вулиці.