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Спостережна станція на горі з двома людьми
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ветеран освідчився своїй дівчині на горі Піп Іван

Автор: Оксана Марушкевич
16/07/2025 13:35
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Попіван. Вітер. Тиша. І два серця, що сказали одне одному “так”.

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Він знає, що таке втрачати — і що таке триматися. Він не просто піднявся на вершину — він пройшов шлях, який вимірюється не кілометрами, а витримкою, пише МІСТО.

Пара відпочиває біля кам'яної вежі в горах.

Станіслав Зорій, «Рефа» — випускник юридичного факультету Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника, ветеран, спортсмен, майбутній магістр — зробив своє найособистіше зізнання серед хмар, біля Обсерваторії на горі, яка пам’ятає багато, але, здається, ніколи ще не чула таких слів.

Це історія не лише про кохання. Це — про силу бути ніжним. І сміливість почати знову, – пишуть на сторінці Міжнародного наукового центру «Білий слон».