Ветеран освідчився своїй дівчині на горі Піп Іван

Попіван. Вітер. Тиша. І два серця, що сказали одне одному “так”.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Він знає, що таке втрачати — і що таке триматися. Він не просто піднявся на вершину — він пройшов шлях, який вимірюється не кілометрами, а витримкою, пише МІСТО.
Станіслав Зорій, «Рефа» — випускник юридичного факультету Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника, ветеран, спортсмен, майбутній магістр — зробив своє найособистіше зізнання серед хмар, біля Обсерваторії на горі, яка пам’ятає багато, але, здається, ніколи ще не чула таких слів.
Це історія не лише про кохання. Це — про силу бути ніжним. І сміливість почати знову, – пишуть на сторінці Міжнародного наукового центру «Білий слон».