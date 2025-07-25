На Івано-Франківщині четверо неповнолітніх кидали каміння у автомобілі: на батьків склали адмінпротоколи. ВІДЕО

У селі Пасічна на Надвірнянщині біля місцевого ліцею опівночі кілька підлітків жбурляли каміння у проїжджаючі дорогою автівки. Їх особи встановила поліція.

Про повідомляє голова Пасічнянської громади Андрій Гунда.

Справу передадуть до суду

23 червня близько 00:50 четверо неповнолітніх кидали каміння в автомобілі поблизу ліцею на вулиці Софії Галечко.

Правоохоронці встановили особи правопорушників — це хлопці віком 13, 14 та 15 років, жителі місцевої громади.

Поліцейські провели з ними профілактичні бесіди, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.

Матеріали справи буде передано до суду.