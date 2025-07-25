На Івано-Франківщині четверо неповнолітніх кидали каміння у автомобілі: на батьків склали адмінпротоколи. ВІДЕО

У селі Пасічна на Надвірнянщині біля місцевого ліцею опівночі кілька підлітків жбурляли каміння у проїжджаючі дорогою автівки. Їх особи встановила поліція.
Про повідомляє голова Пасічнянської громади Андрій Гунда.
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Справу передадуть до суду
23 червня близько 00:50 четверо неповнолітніх кидали каміння в автомобілі поблизу ліцею на вулиці Софії Галечко.
Правоохоронці встановили особи правопорушників — це хлопці віком 13, 14 та 15 років, жителі місцевої громади.
Поліцейські провели з ними профілактичні бесіди, а на їхніх батьків склали адміністративні протоколи за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей.
Матеріали справи буде передано до суду.
“Громада та поліція вкотре звертається до батьків з нагадуванням про важливість належного виховання своїх дітей та відповідальність за їхні дії”, — пише Гунда.