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Перекинутий автобус на дорозі після аварії.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині трапилась ДТП між двома мікроавтобусами

Автор: Оксана Марушкевич
25/07/2025 16:58
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В результаті аварії, яка сталася сьогодні, 25 липня, під Калушем, один мікроавтобус перекинувся, інший опинився у кюветі.

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Пише Галка.

Як повідомляють в обласній поліції, у припаркований на узбіччі Mercedes Sprinter на швидкості в’їхав Volkswagen Transporter, за кермом якого перебувала 49-річна жінка. Від удару Mercedes з’їхав у кювет, а Volkswagen перекинувся на бік.

Обоє водіїв отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні й надається необхідна медична допомога.

Наразі на місці події працюють поліціянти.

Перекинутий жовтий мікроавтобус на узбіччі дороги.
ДТП: перекинутий мікроавтобус на узбіччі дороги