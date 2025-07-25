На Івано-Франківщині трапилась ДТП між двома мікроавтобусами

В результаті аварії, яка сталася сьогодні, 25 липня, під Калушем, один мікроавтобус перекинувся, інший опинився у кюветі.

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Пише Галка.

Як повідомляють в обласній поліції, у припаркований на узбіччі Mercedes Sprinter на швидкості в’їхав Volkswagen Transporter, за кермом якого перебувала 49-річна жінка. Від удару Mercedes з’їхав у кювет, а Volkswagen перекинувся на бік.

Обоє водіїв отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні й надається необхідна медична допомога.

Наразі на місці події працюють поліціянти.