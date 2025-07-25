В Івано-Франківську в поліклініці відкрили оновлений рентгенкабінет. ФОТО

24 липня, до Дня медичного працівника, в Івано-Франківській міській поліклініці Nº1 відкрили оновлений рентгенкабінет.

Протягом тривалого часу в закладі існувала проблема рентгенологічного обстеження пацієнтів, так, як апарат рентгенологічної системи через технічну несправність вийшов з ладу та не працював, що унеможливлювало виконання діагностичних досліджень. Це створювало значні труднощі як для пацієнтів, так і для медичного персоналу, пише Місто

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“Це один з кращих італійських апаратів, завдяки якому лікарі зможуть покращити діагностику, зробити цифровий архів і в цифровому зображенні. Знімки робляться за короткий термін і, найголовніше, за мінімального опромінення пацієнта та лікаря. Є можливість збільшити, зменшити зображення, подивитися кісткову структуру подивитися. Завдяки цьому ми витрачаємо на одного пацієнта 15 хвилин. Якщо при аналоговому апаратурі результати видавали на наступний день“, – розповідає лікар-рентгенолог Андрій Шайковський.

У приміщення проведено капітальний ремонт для встановлення обладнання діагностичної рентгенівської системи, з урахуванням усіх розрахунків радіаційного захисту від рентгенологічного випромінювання. Для повноцінного функціонування кабінету було встановлено новий цифровий рентгенапарат, закуплено та встановлено комп’ютерну техніку, принтери для друку результатів обстежень, а також нові меблі та необхідний інвентар для комфортної роботи персоналу.

Станом на сьогодні в кожній поліклініці Івано-Франкіська є новий рентген, і практично скрізь, де ми могли зберегти флюороапарати. Їх частково оцифрували для того, щоб вони були більш сучасними.

“Рентген і флюорографію всі плутають. Взагалі флюорографія – це профілактичне обстеження тільки легеневої системи. А рентген є обов’язковим для консультації таких спеціалістів, як травматолог, хірург і також терапевт. “, – додає директорка Центру первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги Ольга Савчук.

Відкриття оновленого кабінету рентгендіагностики створює умови для своєчасного та якісного обстеження для широкого кола пацієнтів, зокрема задекларованого населення, а також військовозобовʼязаних за направленням ВЛК.

Інформацію щодо проведення обстежень та роботи рентгенкабінету можна отримати у свого сімейного лікаря