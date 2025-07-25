Бойовий медик з Прикарпаття Олександр Фоменко – фіналіст премії “Орден Святого Пантелеймона”

Прикарпатець Олександр Фоменко – фіналіст премії “Орден святого Пантелеймона” в номінації “Опора на лінії життя”. Нею відзначають військових лікарів за їхню роботу в зоні бойових дій.

Про це пише Галка з посиланням на премію “Орден Святого Пантелеймона. Честь медичної професії”.

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Прикарпатський бойовий медик Олександр Фоменко став одним із семи фіналістів всеукраїнської премії “Орден Святого Пантелеймона” в номінації “Опора на лінії життя”. Номінація присвячена військовим медикам, які рятують життя в умовах бойових дій.

Олександр Фоменко – начальник медичного пункту 24 механізованої бригади та 53 механізованої бригади, асистент кафедри педіатрії Івано-Франківського національного медичного університету.

З початком повномасштабної війни сформував медичну службу 78 ОБ 102 ОБр ТрО,

зосередившись на комплектуванні стрілецьких підрозділів бойовими медиками. Ініціював обʼєднання медичних пунктів із суміжними частинами, результатом чого стало створення

стабілізаційного пункту в Гуляйполі. У червні 2023 року за успішне керування боєм та евакуацію поранених нагороджений «Срібним хрестом» Головнокомандувача ЗСУ.

Разом з Олександром Фоменком до фінальної сімки увійшли:

Андрій Темногоров — Донецька область;

Сергій Хісматулін — Херсонська область;

Максим Гриненко — Харківська область;

Євгенія Зьома — Луганська область;

Олексій Носулько — Дніпропетровська область;

Андрій Шульженко — Сумська область.

“Бойові медики й медикині, які витягують поранених, надають першу допомогу просто на полі бою, стабілізують і супроводжують до шпиталю. Вони — перша ланка, завдяки якій поранений має шанс дістатися до хірурга. І залишитись живим”, – пишуть організатори премії.

А також зазначають, що номінація «Герой медичного фронту» – для тих, хто пішов у медицину свідомо або прийняв це рішення вже на війні. Для тих, хто працює в бронежилеті, під обстрілами, у перев’язках і ротаціях. Без великої техніки, але з досвідом, рішучістю і розумінням, як зупинити кров і дати людині шанс.

Олег Курташ з Івано-Франківської області потрапив до фіналістів премії в номінації “Опора на лінії життя”, яка відзначає військових лікарів за їхню роботу в зоні бойових дій.