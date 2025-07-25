Цьогорічних абітурієнтів кличуть здобувати туристичний фах у ІФНТУНГ

Туризм у постіндустріальному світі стає все більш популярним. Незважаючи на роки пандемії, війни, туристична сфера має здатність до швидкого відновлення:

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Навіть за офіційними даними у 2020 р. Івано-Франківську область відвідало 1,8 млн туристів і екскурсантів, в наступні роки ця цифра зростала.

За оцінками Всесвітньої організації туризму (World Tourism Organization) кількість туристів на початку ХХІ століття подвоїлась, з однієї країни в іншу подорожує понад мільярд осіб.

Україна входить в двадцятку рейтингу країн-дестинацій міжнародного туризму.

За таких умов неминуче зростає кількість суб’єктів сфери обслуговування, підприємств сфери туризму, що потребують середнього та вищого рівня управління, отже, й фахівців, здатних розв’язувати складні авдання та практичні проблеми процесів туристичного обслуговування. Саме така підготовка здійснюється в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ).

Підготовка фахівців з туризму в ІФНТУНГ розпочалася з 2003 року на базі кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку. Зараз кафедра готує бакалаврів за спеціальністю «Туризм та рекреація» (освітня програма «Туризм та рекреація») та магістрів за освітньою програмою «Туризм». Відповідно до процедур, освітні програми в установленому порядку успішно проходили акредитацію, сертифікати про акредитацію, чинні до 2029 року.

Ось 5 основних причин для вступу на спеціальність «Туризм та рекреація» в ІФНТУНГ.

1. Ринок праці потребує фахівців з туризму

Моніторинг ринку праці показує, що значна потреба у висококваліфікованих фахівцях зі спеціальності “Туризм і рекреація” для кадрового забезпечення туристичних агентств, туристичних операторів та діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування у Івано-Франківської області, Західного регіону України в цілому є завжди актуальною. Тільки на Прикарпатті зареєстровано біля 150 туристичних фірм. Крім того, на території області працює більше 10 філій фірм з інших областей, 360 колективних закладів розміщення та понад 800 садиб сільського зеленого туризму. Загалом у сфері туристичного обслуговування працевлаштовано понад 7000 осіб, на сайтах з рекрутингу є постійні вакансії в галузі туризму. Туристичні центри області розвиваються, тому потреба в кадрах буде тільки зростати. Якщо Ви бажаєте стати учасником цієї команди професіоналів – вступайте на бакалаврат ОПП «Туризм».

2. Україна стане туристичною «родзинкою» Європи.

На сьогодні актуальною є проблема рекреації та реабілітації військових та цивільного населення. Туризм та рекреація є ефективним засобом оздоровлення, психологічного розвантаження, що особливо важливо для країни, яка перебуває у війні. Наші випускники здатні формувати та реалізовувати рекреаційні тури, ретрит тури, програми, спрямовані на перезавантаження організму та будуть затребувані на ринку праці.

В час війни спостерігаємо велике зацікавлення Україною, світ подивований її стійкістю та волею до свободи. Зростає зацікавлення Україною як туристичним центром. Туризмознавці та фахівці економічного розвитку прогнозують в Україні туристичний «бум». Тому потреба у фахівцях з туризму зі знаннями, в тому числі іноземних мов, буде тільки зростати. Якщо ти хочеш відкрити Україну для світу – доєднуйся до команди творчих та креативних туристів ІФНТУНГ!

3. Індивідуальний підхід до кожного студента

Наша робота орієнтується на студента. Завдяки тому ми динамічно змінюємося та вдосконалюємося, прислухаючись до потреб студента, його побажань та можливостей. Підготовка бакалаврів проводиться у відповідності до галузевих стандартів підготовки фахівців із туризму та дисциплін вільного вибору ЗВО та студента. Бакалаври мають широке поле застосування професійних здібностей у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, організації відпочинку та розваг, сфері діяльності у туристичних агентствах, туристичних операторів, наданні послуг бронювання, а також продовження навчання у магістратурі та науково-дослідній діяльності. Всі викладачі освітніх програм – прогресивні, активні та різносторонні спеціалісти. Незважаючи на війну та інші виклики, які постали перед нами, ми на високому фаховому рівні проводимо заняття, організовуємо конференції, майстер-класи, екскурсії, нон-стоп комунікуємо зі студентами. А ще відпочиваємо та подорожуємо. Якщо тобі подобається такий формат навчання – доєднуйся до команди допитливих туристів ІФНТУНГ!

4. Поглиблене вивчення іноземних мов та закордонні стажування.

Колектив кафедри туризму, рекреації та регіонального розвитку йде в ногу з часом: завдяки європейському досвіду та міжнародній співпраці сформовано освітні програми з використанням сучасних технологій та новітніх підходів. Ми забезпечуємо розширені можливості до вибору вивчення іноземних мов та дисциплін за вибором студента. Значний обсяг підготовки складають три іноземні мови, які студент вивчає протягом чотирьох років навчання. Третину підготовки складають дисципліни економічного спрямування, решта — професійно-практичного. Ми не стоїмо на місці та постійно розширюємо наші зв’язки із партнерами по всьому світу. Саме тому студенти мають змогу брати участь у міжнародних студентських обмінах, закордонних оплачуваних стажуваннях та практиках. Якщо ти бажаєш розширювати свої горизонти, монетизувати свої знання, навчаючись в університеті – доєднуйся до команди завзятих туристів ІФНТУНГ!

5. Випускники ІФНТУНГ – успішні фахівці!

Значний досвід підготовки фахівців з туризму у ІФНТУНГ, постійні комунікації з випускниками свідчать про те, що наші випускники працюють у сфері обслуговування та туризму дуже успішно. Знання іноземних мов, креативність та менеджерські навики, набуті в університеті, дозволяють успішно працювати та досягати професійних висот як в Україні, так і за кордоном. Наші випускники успішно рухаються кар’єрними сходинками у сфері обслуговування у Чеській республіці, Польщі, Італії, США та Канаді. Знання уніфікованих технологій в туризмі, володіння іноземними мовами, сміливість, комунікатвні здібності, які ми розвиваємо в університеті – ось секрети успіху наших випускників на міжнародному ринку праці. Доєднуйся до команди успішних туристів ІФНТУНГ!



Більше інформації про кафедру туризму, рекреації та регіонального розвитку ІФНТУНГ: https://nung.edu.ua/department/instytut-ekonomiky-ta-menedzhmentu/kafedra-turyzmu-rekreatsiyi-ta-rehionalnoho-rozvytku

Які умови вступу на ОП «Туризм та рекреація»? Дізнавайтеся на сайті приймальної комісії ІФНТУНГ.