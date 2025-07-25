Офіцера військової частини та депутата з Прикарпаття судитимуть за розкрадання 2,4 млн грн



Бюро економічної безпеки завершило розслідування справи про розкрадання грошей, які мали піти на освітлення території військової частини. До суду скерували обвинувальний акт проти офіцера служби військової частини та директора приватної фірми, який також є депутатом однієї з місцевих рад на Івано-Франківщині.

Про це пише “Галка” з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

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Підписали акти виконаних робіт, хоча частину з них навіть не проводили

За даними слідства, невдовзі після початку повномасштабної війни начальник служби запропонував директору фірми взяти участь у схемі. Підприємець підготував документи з фальшивими цифрами — завищеними цінами та обсягами робіт. А військовий, незважаючи на заборони через воєнний стан, підписав папери про необхідність робіт та допоміг укласти договір.

У підсумку обидва підписали акти виконаних робіт, хоча частину з них навіть не проводили. Таким чином підприємству безпідставно перерахували 2,4 млн гривень. Ці кошти згодом вивели на рахунки підконтрольних фірм і перевели у готівку.

Детективи БЕБ повідомили про підозру депутату – директору приватного підприємства та офіцеру служби військової частини.

В ході розслідування на майно підозрюваних наклали арешт на суму понад 1,3 млн грн. Прокурор вимагає через суд повернути громаді всю суму завданих збитків.