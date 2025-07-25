«Шаную воїнів, біжу за Героїв України»: на Прикарпатті проведуть забіг на честь загиблих захисників

В Івано-Франківську та громадах області 30 серпня проведуть щорічний патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».
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Захід приурочений до Дня пам’яті Захисників і Захисниць України, який відзначають 29 серпня.
Про це під час наради в обласній адміністрації розповів радник голови Івано-Франківської ОДА Володимир Веркалець, повідомляє Фіртка.
«Як і вся Україна, Прикарпаття долучається до цього важливого заходу. Ми провели низку консультацій і нарад, щоб організувати забіг у кожній територіальній громаді області», — зазначив посадовець.
За словами Володимира Веркальця, в області немає жодної громади, де б не було загиблих Героїв. Для зручності організатори створили форму реєстрації та призначили відповідальних осіб із контактними даними.
«За перші 10 днів зареєструвалися 297 учасників, які планують пробігти в Івано-Франківську. Незалежно від кількості зареєстрованих, ми виготовимо номерки на кожного Героя з територіальних громад, щоб кожен міг пробігти за конкретного захисника. Це важливо, щоб родини знали: ми пам’ятаємо і шануємо кожного», — підкреслив радник голови ОДА.
Посадовець також додав, що ветерани, які звільнилися зі служби з причин здоров’я, теж можуть взяти участь, бігаючи за своїх побратимів.
«Для них та внутрішньо переміщених осіб, чиї рідні загинули, але не поховані в області, також передбачена підтримка з виготовлення пам’ятних номерків. Просимо громади поставитися до цього з повагою і совістю, допомогти ветеранам і переселенцям вшанувати пам’ять загиблих воїнів», — звернувся Веркалець.