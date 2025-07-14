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На Івано-Франківщині викрито схему продажу пального з ухиленням від податків на 4,6 млн грн
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На Івано-Франківщині викрито схему продажу пального з ухиленням від податків на 4,6 млн грн

Автор: Олег Мамчур
14/07/2025 13:03
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Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області викрили схему ухилення від сплати податків, організовану директором підприємства, що працює у сфері реалізації пально-мастильних матеріалів на Івано-Франківщині.

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Слідством встановлено, що дизельне пальне продавалося за готівку через мережу підконтрольних автозаправних станцій, а ці операції не фіксувалися у податковій та бухгалтерській звітності.

Упродовж 2024 року компанія отримала близько 27,5 мільйона гривень доходу, з яких не сплатила понад 4,6 мільйона гривень ПДВ.

Під час обшуків були вилучені чорнові записи, комп’ютери, документація, готівкові кошти, мобільні телефони та інші докази. У ході досудового розслідування підприємство відшкодувало державі завдані збитки у повному обсязі.

Службовій особі повідомлено про підозру, а справу передано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 ККУ.