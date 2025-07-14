На Прикарпатті за вихідні в ДТП постраждало шестеро людей: поліція розслідує обставини аварій. ФОТО

Упродовж минулих вихідних на Івано-Франківщині сталися три серйозні дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалися шестеро осіб.

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Аварії зафіксовано в Коломийському районі, Яремчанській громаді та Лисецькій ТГ. У всіх випадках слідчі розпочали кримінальні провадження та встановлюють обставини подій, пише Правда з посилання на обласну поліцію.

ДТП з неповнолітнім мотоциклістом сталася 13 липня о 21:34 на території Нижньовербізької територіальної громади. За попередньою інформацією, 67-річний водій автомобіля Fiat Doblo, мешканець Печеніжинської ТГ, виїжджаючи з прилеглої вулиці, не дотримався правил дорожнього руху та допустив зіткнення з мотоциклом Forte CROSS 250, під керуванням 17-річного місцевого мешканця. Юнак їхав головною дорогою. Внаслідок зіткнення він отримав тілесні ушкодження й був госпіталізований. Водій Fiat Doblo перебував у тверезому стані.

Ще одна серйозна аварія, у якій травмовано чотирьох осіб, сталася 12 липня о 15:52 в селі Микуличин Яремчанської ТГ. За даними поліції, 67-річний львів’янин, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з двома транспортними засобами: Ford Fusion, за кермом якого був 40-річний житель Харкова, та Volkswagen Touran, яким керував 51-річний мешканець Яремчанщини. У результаті ДТП травмовано водія та двох пасажирів Daewoo Lanos, а також керманича Volkswagen Touran. У всіх водіїв відібрано кров для перевірки на стан сп’яніння.

Третя аварія сталася 12 липня о 14:30 у селищі Лисець. За попередньою інформацією, 68-річний житель смт Брошнів-Осада, керуючи мікроавтобусом Mercedes Sprinter у напрямку Івано-Франківська, не дотримався безпечної дистанції та інтервалу, внаслідок чого наїхав на велосипедиста — 90-річного мешканця Лисецької ТГ. Останній рухався у попутному напрямку. Постраждалого доставлено до лікарні, а водій мікроавтобуса був тверезий.

Усі події кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Правоохоронці проводять слідчі дії.

Поліція вкотре закликає водіїв бути уважними на дорозі, дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції та неухильно виконувати вимоги ПДР.