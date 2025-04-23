На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим Петром Лапихрущем

На Тлумаччину сьогодні, 23 квітня, привезуть тіло військового – Петра Лапихруща.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Петра Пісака
Усіх жителів міста Тлумач просять гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж міста.
Орієнтовний час прибуття 14:45(Центр міста, краще прийти заздалегідь).
Тіло полеглого Героя повертається «На щиті» до рідного дому в селоТарасівка, Тлумацької міської територіальної громади.