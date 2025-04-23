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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщину прямує скорботний кортеж з полеглим Петром Лапихрущем

Автор: Оксана Марушкевич
23/04/2025 13:03
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На Тлумаччину сьогодні, 23 квітня, привезуть тіло військового – Петра Лапихруща.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф з посиланням на Петра Пісака

Усіх жителів міста Тлумач просять гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж міста.

Орієнтовний час прибуття 14:45(Центр міста, краще прийти заздалегідь).

Тіло полеглого Героя повертається «На щиті» до рідного дому в селоТарасівка, Тлумацької міської територіальної громади.