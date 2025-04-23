“Резерв+” попереджатиме українців про розшук: у застосунку важливе оновлення

Українцям стала доступною оновлена версія додатку “Резерв+”. Тепер він також надсилатиме сповіщення у випадку розшуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Катерину Черногоренко у Facebook.

За її словами, “Резерв+” оновили до версії 1.6.0.

“Резерв+” відправлятиме push-повідомлення, якщо вас подали в розшук або зняли з нього. Щоб ви не дізналися про свій статус несподівано на блокпості або на кордоні”, – підкреслила вона.

Також Черногоренко додала, що в рамках оновлення є ще кілька важливих нововведень. Але яких саме – вона не розкрила.

Розшук у “Резерв+”

Нагадаємо, у застосунку “Резерв+” деяким українцям присвоюють статус “у розшуку”. Це може свідчити про те, що військовозобов’язаний порушив правила військового обліку.

Ще торік Міноборони України радило українцям, які потрапили в розшук, відвідати територіальні центри комплектування.

До слова, раніше обмежено придатних українців попереджали, що вони можуть потрапити в розшук, якщо не пройдуть військово-лікарську комісію до 4 лютого. Пізніше дедлайн проходження ВЛК змінили на 6 червня.