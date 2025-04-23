Національний банк вперше випустив монету у формі писанки до Великодня

Вперше в історії нумізматичної програми було випущено пам’ятну монету у формі, що нагадує великодню писанку. Її номінал 10 гривень.

У багатьох культурах символом Великодня є писанка, зазначають у НБУ.

Але саме українська писанка вирізняється з-поміж інших — витончена, багата на орнаменти та за змістом, вона втілює в собі глибоку традицію й багатовікову майстерність писанкарства.

У 2024 році це українське декоративне мистецтво офіційно включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

“Віддаючи шану цій унікальній національній традиції, Національний банк уперше за час існування своєї нумізматичної програми випустив пам’ятну монету у формі, що нагадує великодню писанку”, – йдеться у дописі.

Монета виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Оздоблена емаллю та локальною позолотою.

Її номінал 10 гривень.

На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як “Сорокопуть” або “Козачі левади”. Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба. Воно всіяне 12 писанками, на яких зображені давні символи наших пращурів.

Дизайн цієї унікальної монети створила дизайнерка Олександра Кучинська.

Тираж – до 15 000 штук.

Придбати її можна буде згодом в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (їх перелік є на сайті НБУ).