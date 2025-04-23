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Ретро фотоплівка і об'єктив на дерев'яній поверхні.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківськ крізь об’єктив часу: містян запрошують долучитись до створення фотовиставки

Автор: Оксана Марушкевич
23/04/2025 11:25
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На цілий місяць Палац потоцьких відкриває двері для всіх, у кого збереглись старі плівки, негативи чи світлини Івано-Франківська.

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Пише Правда.іф з посиланням на Палац Потоцьких «Простір Інноваційних Креацій «Палац»

Тут спільно з вланиками знімків їх відцифрують та оживлять, аби вже зовсім скоро показати на виставці, присвяченій Франківську крізь об’єктив часу.

Шукають все: вуличні сцени, архітектуру, атмосферу, людей, цікаві місця Франківська на плівках, негативах та старих світлинах.

“Це не просто спогади — це візуальні уламки міста, яке змінюється, але пам’ятає.

Історія міста — у вашому фотоальбомі. Поділіться нею!

Принесіть частинку минулого – станьте частиною майбутнього міста”, – йдеться у дописі.

Івано-Франківськ на старих світлинах і негативи фотопроект.