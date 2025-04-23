Франківськ крізь об’єктив часу: містян запрошують долучитись до створення фотовиставки

На цілий місяць Палац потоцьких відкриває двері для всіх, у кого збереглись старі плівки, негативи чи світлини Івано-Франківська.

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Пише Правда.іф з посиланням на Палац Потоцьких «Простір Інноваційних Креацій «Палац»

Тут спільно з вланиками знімків їх відцифрують та оживлять, аби вже зовсім скоро показати на виставці, присвяченій Франківську крізь об’єктив часу.

Шукають все: вуличні сцени, архітектуру, атмосферу, людей, цікаві місця Франківська на плівках, негативах та старих світлинах.