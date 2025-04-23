Франківськ крізь об’єктив часу: містян запрошують долучитись до створення фотовиставки

На цілий місяць Палац потоцьких відкриває двері для всіх, у кого збереглись старі плівки, негативи чи світлини Івано-Франківська.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Палац Потоцьких «Простір Інноваційних Креацій «Палац»
Тут спільно з вланиками знімків їх відцифрують та оживлять, аби вже зовсім скоро показати на виставці, присвяченій Франківську крізь об’єктив часу.
Шукають все: вуличні сцени, архітектуру, атмосферу, людей, цікаві місця Франківська на плівках, негативах та старих світлинах.
“Це не просто спогади — це візуальні уламки міста, яке змінюється, але пам’ятає.
Історія міста — у вашому фотоальбомі. Поділіться нею!
Принесіть частинку минулого – станьте частиною майбутнього міста”, – йдеться у дописі.