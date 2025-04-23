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У Печеніжинській громаді мотоцикліст збив чотирирічну дитину. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Печеніжинській громаді мотоцикліст збив чотирирічну дитину. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
23/04/2025 10:53
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Дорожньо-транспортна пригода трапилась 22 квітня близько 20 години в с. Печеніжин, що на Коломийщини. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження.

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Правоохоронці попередньо встановили, що 20-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади, керуючи мотоциклом «Geon», рухаючись вулицею Незалежності вчинив наїзд на 4-річну дитину. Малолітній раптово вибіг на проїзну частину дороги в невстановленому місці.

Дитину з травмами госпіталізовано до лікарні. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат – тверезий.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Чорний мотоцикл Geon в гаражі
Поліцейські працюють на нічній дорозі з конусами.
Поліцейська машина біля відкритих воріт вночі.