У Печеніжинській громаді мотоцикліст збив чотирирічну дитину. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 22 квітня близько 20 години в с. Печеніжин, що на Коломийщини. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Правоохоронці попередньо встановили, що 20-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади, керуючи мотоциклом «Geon», рухаючись вулицею Незалежності вчинив наїзд на 4-річну дитину. Малолітній раптово вибіг на проїзну частину дороги в невстановленому місці.

Дитину з травмами госпіталізовано до лікарні. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння. Результат – тверезий.