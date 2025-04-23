У Франківську захмелілий чоловік порізав ножем співчарочників. ФОТО

22 квітня близько 23:40 до Івано-Франківського районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що прибувши на виклик медики виявили 47-річного чоловіка та 49-річну жінку з тілесними ушкодженнями. Обоє потерпілих перебували у стані алкогольного сп’яніння.

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У ході з’ясування обставин події поліцейські встановили, що 38-річний фігурант, мешканець обласного центру, на вулиці розпивав спиртні напої з потерпілими.

Між захмелілими співчарочниками виник словесний конфлікт, під час якого зловмисник ножем поранив чоловіка та жінку, спричинивши їм тілесні ушкодження. Опісля, скоєного втік.

Поліцейські розшукали зловмисника за місцем проживання. Його освідчили на стан сп’яніння. Він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі з фігурантом тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.