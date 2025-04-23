Сьогодні Рогатинська громада віддасть шану полеглому воїну Мар’яну Шрамку

Траурний кортеж з Героєм Мар’яном Шрамком прибуде до Рогатина сьогодні.

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

У серпні 2023 року долучився до лав ЗСУ. Проходив службу у складі 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти як старший стрілець-оператор. Воював на Лиманському напрямку.

10 квітня 2025 року поблизу села Діброва на Луганщині серце Мар’яна зупинилося.

Траурний кортеж із тілом Воїна прибуде до Рогатина орієнтовно о 15:00 год .