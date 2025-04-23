ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Український прапор, пам'ятник, зустріч героя Мар'яна Шрамка.
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Рогатинська громада віддасть шану полеглому воїну Мар’яну Шрамку

Автор: Оксана Марушкевич
23/04/2025 10:20
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Траурний кортеж з Героєм Мар’яном Шрамком прибуде до Рогатина сьогодні.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.

У серпні 2023 року долучився до лав ЗСУ. Проходив службу у складі 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти як старший стрілець-оператор. Воював на Лиманському напрямку.

10 квітня 2025 року поблизу села Діброва на Луганщині серце Мар’яна зупинилося.

Траурний кортеж із тілом Воїна прибуде до Рогатина орієнтовно о 15:00 год .

“На центральній площі Рогатина відбудеться панахида і прощання з Героєм. У рідному селі Загір’я буде звершено чин парастасу й віддано останні земні почесті”, – йдеться у дописі.