Сьогодні Рогатинська громада віддасть шану полеглому воїну Мар’яну Шрамку

Траурний кортеж з Героєм Мар’яном Шрамком прибуде до Рогатина сьогодні.
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Пише Правда.іф з посиланням на Рогатинську міську раду.
У серпні 2023 року долучився до лав ЗСУ. Проходив службу у складі 1-го механізованого відділення 3-го механізованого взводу 2-ї механізованої роти як старший стрілець-оператор. Воював на Лиманському напрямку.
10 квітня 2025 року поблизу села Діброва на Луганщині серце Мар’яна зупинилося.
Траурний кортеж із тілом Воїна прибуде до Рогатина орієнтовно о 15:00 год .
“На центральній площі Рогатина відбудеться панахида і прощання з Героєм. У рідному селі Загір’я буде звершено чин парастасу й віддано останні земні почесті”, – йдеться у дописі.