На Івано-Франківщину прямує траурний кортеж з тілом загиблого воїна Калана Владислава

У російсько-українській війні загинув захисник з Долини Калан Владислав.

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Пише Правда.іф з посиланням на очільника громади Івана Диріва.

Владислав Калан народився 22 червня 2001 року, служив оператором відділення радіорозвідки розвідувального взводу військової частини.

Воїн загинув 28 червня 2025 поблизу населеного пункту Муравка Покровського району Донецької області.

Зустріч Героя відбудеться сьогодні, 3 липня, об 11годині

Маршрут скорботного кортежу:

Долинська багатопрофільна лікарня – історична частина міста – Дім молитви Церкви Христа Спасителя ЄХБ (похоронне богослужіння). Після завершення богослужіння, орієнтовно о 12 годині, скорботний кортеж продовжить рух за маршрутом: кільце – вулиця Грушевського – міська рада – проспект Незалежності – вулиця Нафтовиків – міське кладовище.

“Його подвиг, його сила духу залишиться назавжди в наших серцях, а сьогодні просимо висловити шану Герою, гідно зустрівши його на рідній землі!”, — каже Іван Дирів.