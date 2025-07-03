Сьогодні Калуська громада прощатиметься з двома полеглими Героями

Сьогодні, 3 липня, Калуська громада зустрічатиме двох полеглих Героїв – 25-річного молодшого сержанта Назара Багрія і 26-річного молодшого сержанта Назарія Мельника.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.
О 9 годині — виїзд траурної колони з тілами загиблих Воїнів від Калуської ЦРЛ маршрутом:
-вул. Івано-Франківська;
-вул. Бандери;
-вул. Грушевського;
-вул. Винниченка;
-пр. Лесі Українки;
– вул. Хіміків, 18, заїзд у двір;
– вул. Тихого
– вул. Стуса;
– вул. Січових Стрільців;
– вул. Євшана;
-вул. Європейська;
-ПК «Мінерал».
Початок парастасу — о 9 годині 45 хвилин.
О 10годині 45 хвилин – виїзд траурної колони з тілом загиблого Героя Назарія Мельника в його рідне село Ріп’янка маршрутом:
– вул.Європейська;
– Бандери;
– Івано-Франківська;
– с. Вістова;
– с. Мислів;
– с. Ріп’янка, вул. Івана Франка, 22.
Зразу ж розпочнеться чин похорону. Поховають Героя на кладовищі його рідного села.
Цього ж дня о 15 годині від ПК «Мінерал» розпочнеться чин похорону Героя Назара Багрія.
Відправа в Соборі Святих Землі Української ПЦУ.
Поховають загиблого Воїна на Алеї Слави міського кладовища.
Віддати шану нашим Героям, вклонитися подвигу полеглих оборонців – обов’язок кожного!
Вічна пам’ять Героям!