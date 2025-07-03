Сьогодні Калуська громада прощатиметься з двома полеглими Героями

Сьогодні, 3 липня, Калуська громада зустрічатиме двох полеглих Героїв – 25-річного молодшого сержанта Назара Багрія і 26-річного молодшого сержанта Назарія Мельника.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуську міську раду.

О 9 годині — виїзд траурної колони з тілами загиблих Воїнів від Калуської ЦРЛ маршрутом:

-вул. Івано-Франківська;

-вул. Бандери;

-вул. Грушевського;

-вул. Винниченка;

-пр. Лесі Українки;

– вул. Хіміків, 18, заїзд у двір;

– вул. Тихого

– вул. Стуса;

– вул. Січових Стрільців;

– вул. Євшана;

-вул. Європейська;

-ПК «Мінерал».

Початок парастасу — о 9 годині 45 хвилин.

О 10годині 45 хвилин – виїзд траурної колони з тілом загиблого Героя Назарія Мельника в його рідне село Ріп’янка маршрутом:

– вул.Європейська;

– Бандери;

– Івано-Франківська;

– с. Вістова;

– с. Мислів;

– с. Ріп’янка, вул. Івана Франка, 22.

Зразу ж розпочнеться чин похорону. Поховають Героя на кладовищі його рідного села.

Цього ж дня о 15 годині від ПК «Мінерал» розпочнеться чин похорону Героя Назара Багрія.

Відправа в Соборі Святих Землі Української ПЦУ.

Поховають загиблого Воїна на Алеї Слави міського кладовища.