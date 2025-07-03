Якою буде погода на Івано-Франківщині 3 липня

Синоптики 3 липня 2025 року прогнозують по місту Івано-Франківську та області мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології
Температура повітря
По місту: вночі 12-14°, вдень 33-35°.
По області: вночі 10-15°, вдень 30-35 °.
У високогір’ї Карпат: вночі 7-12 ° , вдень 21-26 °.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу
Видимість на автошляхах добра.