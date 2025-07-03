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Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
03/07/2025 08:50
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3 липня – 40 років виповнюється Тетяні П’янковій (1985), письменниці, членкині Національної спілки письменників України, уродженці смт Вигода (нині адміністративний центр Вигодської територіальної громади Калуського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.