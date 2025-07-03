Різанина на сміттєзвалищі в передмісті Івано-Фракнівська закінчилася смерю одного із учасників

На Івано-Фракнівщині засудили 20-річного закарпатця за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони. Він смертельно поранив знайомого на території сміттєзвалища біля Івано-Франківська.

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Про це пише “Галка” з посиланням на вирок Тисменицького районного суду.

24 грудня 2022 року на території полігону твердих побутових відходів у селі Рибне Ямницької територіальної громади виник конфлікт між двома чоловіками, які спільно проживали в саморобному житловому приміщенні на території сміттєзвалища. Суперечка розпочалася через те, що один з учасників хотів відвідати свою матір, а інший був проти цього.

Словесний конфлікт переріс у бійку, під час якої один з чоловіків узяв кухонний ніж і почав погрожувати ним. Обвинувачений, захищаючись від погроз, вихопив у нападника ніж і завдав удару в груди. Потерпілий помер від кровотечі. Після цього обвинувачений втік.

Замість загрожуваних 15 років за умисне вбивство, молодик отримав два роки в’язниці за статтею 118 КК України (вбивство при перевищенні меж необхідної оборони).

Оскільки він перебував під вартою з 24 грудня 2022 року, суд звільнив його прямо в залі суду – призначений строк уже був відбутий.