Новий прокурор Прикарпаття представив своїх заступників

Новопризначений керівник Івано-Франківської обласної прокуратури Антон Войтенко представив своїх нових заступників та визначив ключові напрямки діяльності відомства в умовах воєнного стану.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Сьогодні до виконання службових обов’язків приступили заступники керівника обласної прокуратури:

Євгеній Карабін призначений першим заступником керівника. До цього він працював заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, а раніше очолював Надвірнянську окружну прокуратуру.

Христина Олійник призначена заступником керівника. Вона має значний досвід роботи на керівних посадах в органах прокуратури, зокрема з 2023 року обіймала посаду начальника управління в Офісі Генерального прокурора.

За кожним із заступників закріплені напрями роботи, за які вони відповідатимуть.

“Ми працюємо в умовах воєнного стану та загроз державній безпеці, тому наші рішення мають бути принциповими, а дії — злагодженими. Від прокуратури залежить не лише порядок, а й захист тих, хто сьогодні найбільше потребує справедливості”, — каже Антон Войтенко.

Серед ключових пріоритетів, на яких зосереджена робота: