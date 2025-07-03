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Новий прокурор Прикарпаття представив своїх заступників
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Новий прокурор Прикарпаття представив своїх заступників

Автор: Ігор Василик
03/07/2025 08:21
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Новопризначений керівник Івано-Франківської обласної прокуратури Антон Войтенко представив своїх нових заступників та визначив ключові напрямки діяльності відомства в умовах воєнного стану.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

Сьогодні до виконання службових обов’язків приступили заступники керівника обласної прокуратури:

  • Євгеній Карабін призначений першим заступником керівника. До цього він працював заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, а раніше очолював Надвірнянську окружну прокуратуру.
  • Христина Олійник призначена заступником керівника. Вона має значний досвід роботи на керівних посадах в органах прокуратури, зокрема з 2023 року обіймала посаду начальника управління в Офісі Генерального прокурора.

За кожним із заступників закріплені напрями роботи, за які вони відповідатимуть.

“Ми працюємо в умовах воєнного стану та загроз державній безпеці, тому наші рішення мають бути принциповими, а дії — злагодженими. Від прокуратури залежить не лише порядок, а й захист тих, хто сьогодні найбільше потребує справедливості”, — каже Антон Войтенко.

Серед ключових пріоритетів, на яких зосереджена робота:

  • Протидія корупції: виявлення та документування кримінальних правопорушень з ознаками корупції у бюджетній, земельній та екологічній сферах;
  • Боротьба з організованою злочинністю: викриття злочинних угруповань, зокрема у сфері виготовлення та збуту наркотичних засобів;
  • Захист прав та інтересів дітей: розслідування злочинів проти статевої свободи, домашнього насильства, а також забезпечення інтересів неповнолітніх у кримінальному процесі;
  • Захист економічних інтересів: забезпечення законності в діяльності суб’єктів господарювання;
  • Реагування на виклики війни: забезпечення належної фіксації та розслідування воєнних злочинів та інших кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією рф;
  • Взаємодія з громадськістю та прозорість: посилення довіри до органів прокуратури шляхом відкритості, звітності та реагування на суспільні очікування.