Новий прокурор Прикарпаття представив своїх заступників

Новопризначений керівник Івано-Франківської обласної прокуратури Антон Войтенко представив своїх нових заступників та визначив ключові напрямки діяльності відомства в умовах воєнного стану.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.
Сьогодні до виконання службових обов’язків приступили заступники керівника обласної прокуратури:
- Євгеній Карабін призначений першим заступником керівника. До цього він працював заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, а раніше очолював Надвірнянську окружну прокуратуру.
- Христина Олійник призначена заступником керівника. Вона має значний досвід роботи на керівних посадах в органах прокуратури, зокрема з 2023 року обіймала посаду начальника управління в Офісі Генерального прокурора.
За кожним із заступників закріплені напрями роботи, за які вони відповідатимуть.
“Ми працюємо в умовах воєнного стану та загроз державній безпеці, тому наші рішення мають бути принциповими, а дії — злагодженими. Від прокуратури залежить не лише порядок, а й захист тих, хто сьогодні найбільше потребує справедливості”, — каже Антон Войтенко.
Серед ключових пріоритетів, на яких зосереджена робота:
- Протидія корупції: виявлення та документування кримінальних правопорушень з ознаками корупції у бюджетній, земельній та екологічній сферах;
- Боротьба з організованою злочинністю: викриття злочинних угруповань, зокрема у сфері виготовлення та збуту наркотичних засобів;
- Захист прав та інтересів дітей: розслідування злочинів проти статевої свободи, домашнього насильства, а також забезпечення інтересів неповнолітніх у кримінальному процесі;
- Захист економічних інтересів: забезпечення законності в діяльності суб’єктів господарювання;
- Реагування на виклики війни: забезпечення належної фіксації та розслідування воєнних злочинів та інших кримінальних правопорушень, пов’язаних зі збройною агресією рф;
- Взаємодія з громадськістю та прозорість: посилення довіри до органів прокуратури шляхом відкритості, звітності та реагування на суспільні очікування.