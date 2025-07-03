Сьогодні Франківська громада прощатиметься із полеглим героєм Петром Савчуком

Івано-Франківська міська територіальна громада знову отримала скорботну звістку. Захищаючи Україну, поліг військовий Петро Савчук із села Крихівці.

ПРо це повідомив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф.

Вчора скорботний кортеж прибув до рідного дому полеглого Героя.

У четвер, 03 липня, о 10.00 годині розпочнеться прощання вдома у загиблого. Опісля – чин похорону в церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Крихівці (за адресою: вул. Крихівецька 104).

Поховають бійця на кладовищі села Крихівці.