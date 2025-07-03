Сьогодні Франківська громада прощатиметься із полеглим героєм Петром Савчуком

Івано-Франківська міська територіальна громада знову отримала скорботну звістку. Захищаючи Україну, поліг військовий Петро Савчук із села Крихівці.
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ПРо це повідомив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф.
Вчора скорботний кортеж прибув до рідного дому полеглого Героя.
У четвер, 03 липня, о 10.00 годині розпочнеться прощання вдома у загиблого. Опісля – чин похорону в церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Крихівці (за адресою: вул. Крихівецька 104).