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Сьогодні Франківська громада прощатиметься із полеглим героєм Петром Савчуком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні Франківська громада прощатиметься із полеглим героєм Петром Савчуком

Автор: Ігор Василик
03/07/2025 08:06
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Івано-Франківська міська територіальна громада знову отримала скорботну звістку. Захищаючи Україну, поліг військовий Петро Савчук із села Крихівці.

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ПРо це повідомив міський голова Руслан Марцінків, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда.іф.

Вчора скорботний кортеж прибув до рідного дому полеглого Героя.

У четвер, 03 липня, о 10.00 годині розпочнеться прощання вдома у загиблого. Опісля – чин похорону в церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Крихівці (за адресою: вул. Крихівецька 104).

Поховають бійця на кладовищі села Крихівці.

Люди з прапором України біля машини похоронного кортежу.
Люди біля церкви в сонячний день
Люди з прапорами України стоять вздовж дороги.
Люди на похоронній церемонії у церкві