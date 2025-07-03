Сьогодні в Долинській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Мирослава Підборецького

Ще один полеглий захисних з Прикарпаття востаннє повернувся додому на щиті.

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Сумну звістку повідомив очільник Долинської міської територіальної громади Іван Дирів, передає Правда.іф.

“Все, що ми можемо наразі зробити для вшанування його подвигу – гідно провести в останню путь!

Вчора до рідного дому востаннє повернувся полеглий захисник Мирослав Підборецький. Скорботна громада зустріла його стоячи на колінах.

Чин похорону захисника відбудеться у середу, 3 липня, о 15.00 годині (кімната смутку біля Церкви Андрія Первозванного).