Сьогодні в Долинській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Мирослава Підборецького

Ще один полеглий захисних з Прикарпаття востаннє повернувся додому на щиті.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Сумну звістку повідомив очільник Долинської міської територіальної громади Іван Дирів, передає Правда.іф.
“Все, що ми можемо наразі зробити для вшанування його подвигу – гідно провести в останню путь!
Вчора до рідного дому востаннє повернувся полеглий захисник Мирослав Підборецький. Скорботна громада зустріла його стоячи на колінах.
Чин похорону захисника відбудеться у середу, 3 липня, о 15.00 годині (кімната смутку біля Церкви Андрія Первозванного).