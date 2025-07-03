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За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та більше 20 артсистем
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу окупанти втратили понад 1000 орків та більше 20 артсистем

Автор: Ігор Василик
03/07/2025 07:37
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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.07.25, за даними Генерального штабу Збройних Сил України, орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 03.07.25

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  • особового складу / personnel – близько / about 1023090 (+1000) осіб / persons
  • танків / tanks – 10986 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 22936 (+5) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 29815 (+21) од
  • РСЗВ / MLRS – 1427 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1191 (+0) од
  • літаків / aircraft – 420 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 43098 (+85)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3436 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 53887 (+101)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3922 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Втрати ворога з 24.02.22 по 03.07.2025.