На Кіровоградщині дрон влучив у багатоповерхівку, є поранені. ФОТО

На Кіровоградщині, у місті Долинська, російський дрон вночі влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

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Про це повідомляє поліція та керівник ОВА Андрій Райкович, пише Правда.

«Троє постраждалих – мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Евакуйовано мешканців з 38 квартир. Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає», – повідомив Райкович.

У поліції додали, що відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 ККУ. Правоохоронці документують злочини, вчинені рф.