Поліцейські викрили канал незаконного перетину кордону, який налагодив житель Верховинщини

Поліцейські Івано-Франківщини повідомили про підозру прикарпатцю, який за 16 000 доларів забезпечував перетин державного кордону

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Зловмисник за грошову винагороду пропонував чоловікам, які підлягають мобілізації, нелегально перетнути кордон через Карпати. Протиправну діяльність фігуранта викрили співробітники Верховинського районного відділення поліції та прикордонники. Процесуальне керівництво у справі здійснює Косівська окружна прокуратура, повідомляє поліція області.

Поліцейські встановили, що канал незаконного перетину кордону налагодив житель Верховинщини. Фігурант шукав потенційних «клієнтів» та пропонував допомогти у переправленні за кордон в обхід пунктів пропуску. Загалом маршрут пролягав високогір’ям та лісовими масивами.

Такий «маршрут» обійшовся двом військовозобов’язаним мешканцям Києва та Чернігівської області в 16 тисяч доларів США.

За вказівкою фігуранта «клієнти» прибули у Верховинський район. Зловмисник інструктував їх та здійснював супровід на маршруті.

Проте злочинним планам завадили правоохоронці. Ділка затримали співробітники поліції спільно з працівниками 31 прикордонного загону Західного регіонального управління державної прикордонної служби України.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання. Вилучено грошові кошти, отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, та інші речові докази.

Фігуранту слідчі поліції повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.