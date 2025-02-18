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Через захворюваність на грип та ГРВІ в одній з громад на Прикарпатті школи перейдуть на дистанційне навчання
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Через захворюваність на грип та ГРВІ в одній з громад на Прикарпатті школи перейдуть на дистанційне навчання

Автор: Олег Мамчур
18/02/2025 10:17
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Через ріст захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів у Печеніжинській громаді з вівторка, 18 лютого, по п’ятницю, 21 лютого включно, вирішили призупинити очний навчальний процес.

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Про це повідомили в Печеніжинській територіальній громаді.

Так, призупинили освітній процес у Печеніжинському ЗДО «Гуцулочка», дошкільних підрозділах Марківської та Молодятинської гімназій.

Також освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання організували для здобувачів освіти Печеніжинського ліцею, Марківської та Кіданецької гімназій.

“Просимо батьків уважно стежити за самопочуттям дітей та у разі симптомів захворювання звертатися до лікаря”, — йдеться в дописі.