Через захворюваність на грип та ГРВІ в одній з громад на Прикарпатті школи перейдуть на дистанційне навчання

Через ріст захворюваності на грип та ГРВІ серед школярів у Печеніжинській громаді з вівторка, 18 лютого, по п’ятницю, 21 лютого включно, вирішили призупинити очний навчальний процес.
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Про це повідомили в Печеніжинській територіальній громаді.
Так, призупинили освітній процес у Печеніжинському ЗДО «Гуцулочка», дошкільних підрозділах Марківської та Молодятинської гімназій.
Також освітній процес з використанням технологій дистанційного навчання організували для здобувачів освіти Печеніжинського ліцею, Марківської та Кіданецької гімназій.
“Просимо батьків уважно стежити за самопочуттям дітей та у разі симптомів захворювання звертатися до лікаря”, — йдеться в дописі.