На Прикарпатті чоловік тікав від ТЦК, застрибуючи в автомобілі випадкових водіїв. ВІДЕО

У мережі активно поширюється відео з Прикарпаття, де чоловік тікає від представників ТЦК, застрибуючи в автомобілі випадкових водіїв.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Галка дізналася обставини ситуації, про які повідомили в обласному ТЦК і СП, пише Правда.

Днями в соціальних мережах, особливо у Viber, набуло розголосу відео, на якому видно, як чоловік біжить дорогою, застрибує в автомобіль, а згодом його забирають люди у військовій формі.

З характерних особливостей місця зйомки, стало зрозуміло, що воно зроблене у селі Пійло Калуської громади в Івано-Франківській області.

Як з’ясувалося, головним героєм відео виявився колишній військовослужбовець ЗСУ, переселенець з Миколаївської області, який сім років прослужив за контрактом.

“З початком повномасштабного вторгнення чоловік став порушником військового обліку. У базі він значився, як військовослужбовець, але який не оновив свої дані”, – зазначають в обласному ТЦК і СП.

Інцидент стався 9 лютого, коли чоловік йшов по трасі, зупинилася машина ТЦК та поліції. Чоловіка попросили пред’явити військово-облікові документи, яких у нього не виявилося. Коли його запросили проїхати до ТЦК для постановки на облік, він штовхнув військового та кинувся тікати.

“Під час втечі він намагався зупиняти випадкові автомобілі. Після того, як одна машина з чоловіком за кермом проїхала повз, йому вдалося застрибнути в автомобіль, за кермом якого була жінка”.

Після затримання чоловіка направили на військово-лікарську комісію, а згодом він був направлений до Національної гвардії України.