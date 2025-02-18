Без опадів та до 15° морозу: прогноз погоди на Івано-Франківщині 18 лютого

Синоптики 18 лютого по місту Івано-Франківську та області прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології, передає Правда.іф.

Температура повітря

По місту: вночі 10-12°, вдень 1-3° морозу.

По області: вночі 10-15° , вдень 1-6° морозу.

У високогір’ї Карпат: вночі 13-18°, вдень 3-8° морозу.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу

Видимість на автошляхах добра.