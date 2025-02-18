Власник постраждалого у Бовшеві внаслідок ракетного обстрілу будинку, вже понад два місяці не може отримати виплати ФОТОРЕПОРТАЖ

Будинок Остапа Куриляки зі села Бовшів зазнав руйнувань після ракетного удару 13 грудня 2024 року. Чоловік подав заявку на відшкодування, але досі не отримав коштів.
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Про це він розповів “Галці”.
“13 грудня прилетіла ракета. Мене внесли до обласних списків тих, кому мають відшкодувати гроші, я був 25-м. А сьогодні (ред. 13 лютого) мені подзвонили й сказали, що викреслюють з черги, бо немає сенсу – немає грошей”, – каже Остап Куриляк.
Чоловік подав заяву на компенсацію розміром 700 тисяч гривень. За його словами, будинок перебуває в аварійному стані – необхідно залатати дві стіни по два метри та перекрити дах, адже просто валиться хата.
“Два дні працював кран, який знімав розбиті плити, розібрали колони, що падали, і на тому все затихло”, – додає він.
Директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак розповів, що терміни соціальної допомоги становлять один рік з моменту події.
“Ми надаємо соціальну допомогу, максимальна сума якої — до 25 тисяч. Можлива затримка, але вона існує в тих випадках, коли людина не подала документи, або житло чи будинок не належить їй, чи вона не має приватизованих документів. Орган місцевого самоврядування дає нам таку довідку. Все залежить від самої людини”, – каже Володимир Лемчак.
У випадку Остапа Куриляки директор департаменту соцполітики зазначає, що, можливо, чоловік не подав усі потрібні документи.
Журналісти планують подати офіційний запит, щоб дізнатись чому не надійшла допомога.