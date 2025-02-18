Власник постраждалого у Бовшеві внаслідок ракетного обстрілу будинку, вже понад два місяці не може отримати виплати ФОТОРЕПОРТАЖ

Будинок Остапа Куриляки зі села Бовшів зазнав руйнувань після ракетного удару 13 грудня 2024 року. Чоловік подав заявку на відшкодування, але досі не отримав коштів.

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Про це він розповів “Галці”.

“13 грудня прилетіла ракета. Мене внесли до обласних списків тих, кому мають відшкодувати гроші, я був 25-м. А сьогодні (ред. 13 лютого) мені подзвонили й сказали, що викреслюють з черги, бо немає сенсу – немає грошей”, – каже Остап Куриляк.

Чоловік подав заяву на компенсацію розміром 700 тисяч гривень. За його словами, будинок перебуває в аварійному стані – необхідно залатати дві стіни по два метри та перекрити дах, адже просто валиться хата.