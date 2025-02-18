Сьогодні у передмісті Івано-Франківська попрощаються із полеглим десантником Володимиром Гуриком

Сьогодні громада Угринова прощається із полеглим захисником Володимиром Гуриком, 31.10. 1983 р.н., який був бійцем десантно-штурмових військ.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на УГРИНІВСЬКУ ГРОМАДУ.

Загиблий захисник був мобілізований на військову службу 25.04.2024 року, виконував бойові завдання на Курщині, (н.п. Руська Конопелька). Там і загинув на полі бою, 8 лютого 2025 року, до останнього подиху вірний присязі і Україні.

Чин похорону полеглого героя у вівторок, 18 лютого, о 10. 30 годині за адресою: село Угринів вулиця Миру, 47А.

Зустріч кортежу на вулиці Миру.