Сьогодні у передмісті Івано-Франківська попрощаються із полеглим десантником Володимиром Гуриком

Сьогодні громада Угринова прощається із полеглим захисником Володимиром Гуриком, 31.10. 1983 р.н., який був бійцем десантно-штурмових військ.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це пише Правда.іф з посиланням на УГРИНІВСЬКУ ГРОМАДУ.
Загиблий захисник був мобілізований на військову службу 25.04.2024 року, виконував бойові завдання на Курщині, (н.п. Руська Конопелька). Там і загинув на полі бою, 8 лютого 2025 року, до останнього подиху вірний присязі і Україні.
Чин похорону полеглого героя у вівторок, 18 лютого, о 10. 30 годині за адресою: село Угринів вулиця Миру, 47А.
Зустріч кортежу на вулиці Миру.