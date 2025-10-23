На Коломийщині попрощаються з померлим ветераном Олександром Жилаком

Завтра, 24 жовтня, у селі Сопів Печеніжинської громади зустрінуть скорботний кортеж ветерана війни Олександра Жилака. Військовослужбовець брав участь в обороні Донецького аеропорту.

Олександр Жилак служив заступником командира роти гаубичної артилерійської батареї 80 окремої аеромобільної бригади, а згодом – заступником командира гаубичної артилерійської батареї 122 окремого аеромобільного батальйону, повідомляє Печеніжинська територіальна громада.

Брав участь в обороні Донецького аеропорту. Після повернення з фронту зайняв посаду начальника Рожнятівського РТЦК та СП. Олександр завжди був чесним та відданим військовій справі.

Завтра, 24 жовтня, орієнтовно о 10:30 скорботний кортеж вирушить з Коломиї до Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ в селі Сопів.