У результаті ДТП на Прикарпатті травмований неповнолітній

22 жовтня близько 20:00 на лінію «102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Микуличин, Яремчанської територіальної громади.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 38-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Suzuki Jimny», проявив неуважність, виїжджаючи із території магазину на автодорогу державного значення, та допустив зіткнення з мотоциклом «Spark», яким керував неповнолітній житель Микуличина, пише Поліція Івано-Франківської області.

У результаті зіткнення, пасажир мотоцикла 2010 року народження отримав травми середньої тяжкості. Він госпіталізований до лікувального закладу.Керманича автомобіля перевірили на стан сп’яніння — тверезий.

Також поліцейські встановили, що неповнолітній керманич не мав права сідати за кермо мотоцикла. Йому – всього 15 років.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про притягнення матері підлітка до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху: обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та інтервалу, не порушувати правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, уникати ризикованих маневрів.

Вкотре нагадуємо: відповідно до Правил дорожнього руху, керувати мототранспортом на дорогах дозволено особам, які досягли 16-річного віку та мають відповідне посвідчення водія.