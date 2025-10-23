ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У результаті ДТП на Прикарпатті травмований неповнолітній

Автор: Уляна Роднюк
Нічна дорожня аварія з синім позашляховиком
22 жовтня близько 20:00 на лінію «102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Микуличин, Яремчанської територіальної громади.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 38-річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем «Suzuki Jimny», проявив неуважність, виїжджаючи із території магазину на автодорогу державного значення, та допустив зіткнення з мотоциклом «Spark», яким керував неповнолітній житель Микуличина, пише Поліція Івано-Франківської області.

У результаті зіткнення, пасажир мотоцикла 2010 року народження отримав травми середньої тяжкості. Він госпіталізований до лікувального закладу.Керманича автомобіля перевірили на стан сп’яніння — тверезий.

Також поліцейські встановили, що неповнолітній керманич не мав права сідати за кермо мотоцикла. Йому  – всього 15 років.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про притягнення матері підлітка до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП. Досудове розслідування триває.

Дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла вночі

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху: обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та інтервалу, не порушувати правил обгону, проїзду перехресть і пішохідних переходів, уникати ризикованих маневрів.

Вкотре нагадуємо: відповідно до Правил дорожнього руху, керувати мототранспортом на дорогах дозволено особам, які досягли 16-річного віку та мають відповідне посвідчення водія.

Розбитий мотоцикл після дорожньо-транспортної пригоди

