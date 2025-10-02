На Коломийщині відкрили памʼятну дошку Герою Миколі Молофію

1 жовтня, в селі Орельці Снятинської громади відкрили меморіальну дошку полеглому Герою Миколі Молофію. Воїн загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Снятинську міську раду.

Меморіал відкрили на фасаді Орелецької філії Вовчківського ліцею ім.В. Равлюка меморіал памʼяті полеглому захиснику Миколі Молофію. Почесне право відкрити памʼятний знак надали дружині загиблого бійця.

Микола Молофій народився 30 грудня 1970 року в селі Тулова. Після закінчення школи навчався в Івано-Франківському вищому художньому професійному училищі № 3, а згодом Коломийському вищому професійному училищі № 14.

У 1989 році Микола Молофій пішов на строкову службу у танкову частину в Бердичеві. У 2002 році Микола виїхав до Іспанії. З початком АТО в 2014 році активно волонтерив, допомагаючи українським військовослужбовцям.

З початком повномасштабного вторгнення Микола Молофій повернувся до України та добровільно вступив до лав ЗСУ. Служив у 40 окремий мотопіхотний батальйон територіальної оборони “Кривбас”. Брав участь у боях на Миколаївському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Загинув 5 травня 2024 року на Донеччині.