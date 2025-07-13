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На межі Івано-Франківської та Чернівецької областей стався землетрус
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На межі Івано-Франківської та Чернівецької областей стався землетрус

Автор: Олег Мамчур
13/07/2025 21:12
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У неділю, 13 липня, в Україні стався землетрус. Підземні поштовхи були зафіксовані близько 11:46 на Буковині.

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Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

“13 липня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Конятина, Вижницького району, Чернівецької області”, — йдеться у повідомленні.

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За даними фахівців, магнітуда землетрусу сягнула 2,6 бала за шкалою Ріхтера. Водночас епіцентр землетрусу був розташований на глибині три кілометри.

“За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних”, — додали експерти.