На межі Івано-Франківської та Чернівецької областей стався землетрус

У неділю, 13 липня, в Україні стався землетрус. Підземні поштовхи були зафіксовані близько 11:46 на Буковині.

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Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

“13 липня 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі селища Конятина, Вижницького району, Чернівецької області”, — йдеться у повідомленні.

За даними фахівців, магнітуда землетрусу сягнула 2,6 бала за шкалою Ріхтера. Водночас епіцентр землетрусу був розташований на глибині три кілометри.