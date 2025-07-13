Нетверезий водій без прав спричинив потрійну ДТП у Франківську. ФОТО

На вулиці Тисменицькій в Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Один із водіїв — нетверезий та без посвідчення.

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За інформацією патрульної поліції, 38-річний водій Volkswagen не обрав безпечної швидкості та допустив зіткнення з автомобілями ВАЗ і Toyota. Унаслідок ДТП усі три транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Під час оформлення події інспектори виявили у водія Volkswagen явні ознаки алкогольного сп’яніння. Медичне освідчення підтвердило цей факт.

Окрім того, поліцейські з’ясували, що чоловік не має посвідчення водія та вже вдруге протягом року сідає за кермо без права керування.

На порушника склали відразу кілька адміністративних матеріалів:

за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП;

— порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП; за ст. 130 КУпАП — керування у стані алкогольного сп’яніння;

— керування у стані алкогольного сп’яніння; за ст. 126 КУпАП — повторне протягом року керування без посвідчення водія.

Наразі триває розгляд справи. Автомобілі евакуйовані.